حمدان بن زايد: «الإقامة الزرقاء» تجسد الرؤية الملهمة لقيادتنا

المصدر: دبي - البيان

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قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس»: «الإقامة الزرقاء» تجسد الرؤية الملهمة لقيادتنا وتؤكد ريادة دولة الإمارات في مجال الاستدامة عالمياً، توجهات ترسم ملامح المستقبل يحققها مجلس الوزراء بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون الإمارات مركزاً للكفاءات ورواد العمل البيئي، لحماية بيئتنا وضمان استدامتها».

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