أبو الغيط: العدوان على غزة حدث تاريخي فارق.. والاحتلال والسلام لا يجتمعان

المصدر: المنامة - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمة ألقاها أمام القمة العربية المنعقدة في المنامة، أمس، أن القمة العربية «تعقد في ظروف استثنائية، لأن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة، بكل ما ينطوي عليه من وحشية، يمثل حدثاً تاريخياً فارقاً لن تنساه الشعوب العربية، كما لن تنسى ذلك العنف الأعمى الذي أظهره الاحتلال وهو يستهدف النساء والأطفال ويطارد المهجرين والمشردين من ملاذ إلى آخر بالقنابل والرصاص».

وأضاف أبو الغيط،، أن «العالم كله صار مدركاً لحقيقة باتت ساطعة وهي أن الاحتلال والسلام لا يجتمعان، فالاحتلال لا يمكنه الاستمرار سوى بممارسة التطهير العرقي وبالإمعان في فرض واقعه الغاشم بقوة السلاح». وتابع: «أما طريق السلام والاستقرار فيقتضي منهجاً مختلفاً.. يقتضي تخلي الاحتلال الإسرائيلي عن أوهام الاحتفاظ بالأرض والسيطرة على البشر.. ويقتضي الإنهاء الفوري للاحتلال وإعلان الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967». واستدرك: «لكن ما رأيناه من الاحتلال طوال الشهور الماضية يشير إلى أن الأوهام لا تزال تحكم التفكير، وأن تصورات القوة الماضية تسيطر على السياسات».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز