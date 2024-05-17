غوتيريش: الحرب في غزة جرح مفتوح يهدد الإقليم

المصدر: المنامة - وكالات

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أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في كلمة ألقاها أمام القمة العربية المنعقدة في المنامة أنه «لا يوجد أي مبرر للعقاب الجماعي الذي يواجهه الشعب الفلسطيني»، مشدداً على رفض الهجوم الإسرائيلي على رفح، معتبراً أنه «سيضاعف المعاناة في قطاع غزة».

وقال غوتيريش: إن ما يحدث في غزة هو «أكبر صراع ألحق ضرراً بالمدنيين في العقود الماضية» وإن الحرب في غزة «جرح مفتوح» يهدد الإقليم كله وأضاف أنه «لا مسار آمناً لحل الأزمة سوى بإنشاء دولتين إسرائيلية وفلسطينية جنباً إلى جنب».

وأضاف: «هناك نقص كبير في المساعدات الإنسانية داخل غزة، كما أن اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على قوافل المساعدات، خطيرة».

وأشار إلى أن «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) ما زالت المؤسسة الإغاثية الأكبر في غزة».

وأشار إلى الحاجة إلى إصلاحات جذرية في بعض مؤسسات الأمم المتحدة، داعياً إلى ضرورة وقف الحرب في السودان والبدء في عملية سياسية سريعاً، «لأن الحرب تدمر البلد والشعب»، لافتاً إلى أن «المساعدات الإنسانية لا تكفي».

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