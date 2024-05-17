المجلس الأعلى للطاقة يمنح «إمباور» لقب الريادة في تبريد مناطق بدبي

المصدر: دبي - البيان

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منح المجلس الأعلى للطاقة في دبي لقب الشركة الرائدة في مجال تبريد المناطق في دبي، لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم وذلك ضمن برنامج دبي لإدارة الطلب على الطاقة للتميز والذي ينظمه المجلس للاحتفاء بالجهود النموذجية للمؤسسات والأفراد الذين يساهمون في تعزيز حاضر ومستقبل دبي عبر الممارسات المدروسة والمسؤولة في كفاءة استخدام الطاقة والمياه، ومواكبة معايير الاقتصاد الدائري والابتكارات والمساهمات الاستثنائية التي تعزز البيئة المستدامة.

وكرّم معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي الفائزين في برنامج دبي لإدارة الطلب على الطاقة للتميز 2024، بحضور أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ومجموعة من كبار المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص إلى جانب خبراء في الاستدامة والمياه والطاقة المتجددة، وتسلم أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور» جائزة لقب الريادة في مجال تبريد مناطق دبي.

وقال أحمد بن شعفار إن الفوز بهذا اللقب الرفيع مسؤولية كبيرة بمقدور فرق عمل المؤسسة حملها وأداء واجباتها بحرفية عالمية تمكنها من مواصلة الريادة في كفاءة استخدام الطاقة والمياه ومواكبة معايير الاقتصاد الدائري والابتكارات والمساهمات الاستثنائية التي تعزز البيئة المستدامة، حيث حققت «إمباور» العديد من الإنجازات التشغيلية الرائدة خلال 2023، والتي تؤكد ريادتها في قطاع تبريد المناطق وتفانيها في تحقيق الاستدامة.

وبدا التزام المؤسسة بالتميز التشغيلي والاستدامة واضحاً من خلال مساعي التوسع المستمرة التي تبذلها، والتي انعكست في تقديم خدمات إلى 1527 مبنى إضافياً خلال 2023 وتوسيع شبكة أنابيب تبريد المناطق إلى 398 كيلومتراً بينما ساهمت أنشطة التحسين والتوسع الاستراتيجي إلى تعزيز تميزها التشغيلي وقدرتها على الابتكار في حلول التبريد المستدامة، بحيث شملت خدمات المؤسسة القطاعات الحيوية، بما فيها السكنية والتجارية وقطاعات الضيافة والرعاية الصحية وغيرها.

وأوضح بن شعفار أن «إمباور» تجتهد في توسيع رقعة أعمالها وزيادة كفاءتها التشغيلية لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها الصديقة للبيئة من قبل المطورين العقاريين وأصحاب المباني في الإمارة إذ بلغت قدرتها الموصلة للربع الأول من 2024 أكثر من 1.52 مليون طن تبريد والقدرة المتعاقد عليها 1.69 مليون طن تبريد مؤكداً على التزام «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، بالمساهمة الفاعلة في جهود التنمية الحضرية المستدامة. ويقوم هذا الالتزام على التوازن بين حماية البيئة وتحقيق الازدهار الاقتصادي، ليعكس حضورها الرائد في قطاع تبريد المناطق.

ومن خلال قيادة المساعي الرامية لتطوير ونشر الحلول المبتكرة لتبريد المناطق، فإنها ترسي معايير رفيعة المستوى في مجال كفاءة استهلاك الطاقة والممارسات الصديقة للبيئة، لنضمن إحداث تأثيرات إيجابية واسعة تتجاوز المشهد المتغير في دبي.

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