إنجاز شبكة كهرباء للحدائق المعلقة في كلباء

المصدر: الشارقة - البيان

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نفذت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وفق أفضل المعايير والمواصفات، محطة توزيع جهد 11/0.415 ك.ف، تحتوي على ثلاثة محولات سعة 1500 ك.ف.أ وكيبل 11 ك.ف، يمتد بطول 14 كم، لخدمة مشروع الحدائق المعلقة الحضاري في كلباء، في إطار جهود الهيئة لتقديم أفضل الخدمات للمشروعات التطويرية في المدينة.

وأوضح المهندس يوسف محمد عبد الله الحمادي مدير إدارة كلباء بالإنابة، أن المشروع تم تنفيذه وفق أفضل المعايير، ولم تكن هناك شبكة كهربائية تغذي المنطقة، وقامت الهيئة بتنفيذ شبكة جهد متوسط ومنخفض، لضمان التغذية الكهربائية للمنطقة، وللمشروعات المستقبلية، وتم التغلب على التحديات التي واجهت تنفيذ المشروع من خلال أفكار مبتكرة، حيث تم عمل الكابلات في ممرات حصوية جبلية.

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