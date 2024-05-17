الإمارات تشارك في ملتقى الرياض لهيئات مكافحة الفساد

المصدر: الرياض - وام

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ترأس معالي حميد عبيد أبو شبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في الملتقى العربي الثاني لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية، الذي عقد في مدينة الرياض على مدى يومين، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، والذي يعد منصة مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات مكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية.

ضم الوفد كلاً من حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومحمد القبيسي، مدير عام قطاع النزاهة ومكافحة الفساد في جهاز أبوظبي للمحاسبة، وفيصل بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي.

والتقى معالي حميد عبيد أبوشبص،على هامش الملتقى مازن الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية، وجرى بحث سبل التعاون المشترك وتعزيز التنسيق بين الجهازين، وزار جناح الهيئة للاطلاع على أحدث المبادرات المطروحة في هذا المجال.

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