«مسبار الأمل» ينشر الدفعة الـ 11 من البيانات العلمية

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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نشر مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، الدفعة الحادية عشرة من سلسلة البيانات العلمية التي تم التقاطها بواسطة «مسبار الأمل» عن الغلاف الجوي للمريخ، وبذلك يرتفع إجمالي البيانات التي جمعها مسبار الأمل منذ إطلاقه عن الكوكب الأحمر إلى 5 تيرابايت.

بياناتويواصل مسبار الأمل نشر البيانات العلمية الجديدة، بعد الإعلان عن تمديد مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ لمهمته العلمية في الكوكب الأحمر، لتستمر سلسلة الإنجازات التي تم خلالها توفير صور تعدّ الأولى من نوعها للقمر «ديموس»، منها رصد أول صورة طيفية بالأشعة فوق البنفسجية القصوى والمتطرفة لـ«ديموس»، التي أسهمت في التعرف إلى تكوين السطح، والعوامل الجوية الفضائية، بعد أن حلّق قربه على بُعد 100 مليون كم. وكان «مسبار الأمل» قد كشف في مارس الماضي عن الدفعة العاشرة من سلسلة البيانات العلمية التي التقطها «مسبار الأمل» عن الغلاف الجوي.

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