«تريندز» يشارك في مؤتمر للذكاء الاصطناعي بالرياض

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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حضر وفد من مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مؤتمر الجمعية العالمية للذكاء الاصطناعي 2024 (GAIN) المنعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية، تأكيداً على حضوره الدولي، والسعي إلى بناء شراكات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيزه في العمل البحثي.

وضم الوفد كلاً من الباحثة سمية الحضرمي، نائب رئيس قطاع تريندز غلوبال، والباحثة نوف الخزرجي، مدير مشاريع، حيث أسهمتا في الحوار حول الحوكمة الشاملة والأخلاقية والفعالة للذكاء الاصطناعي على الصعيد العالمي.

والتقت سمية الحضرمي، ونوف الخزرجي، على هامش المؤتمر عدداً من الشخصيات المهمة في هذا المجال، ومن أبرزها الدكتورة لطيفة عبد الكريم، عضوة الهيئة الاستشارية رفيعة المستوى للذكاء الاصطناعي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، مكتب مبعوث الأمين العام المعني بالتكنولوجيا، عضوة مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، والدكتور عبد الرحمن حبيب، نائب الرئيس لتطوير المواهب في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، والدكتور قيس الهمامي مدير مركز الاستشراف الاستراتيجي، بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو).وتأتي اللقاءات في إطار السعي إلى بناء شراكات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيزه في العمل البحثي.

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