محمد الشرقي يشيد بمستوى التقدم في مشاريع تطوير البنية التحتية بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة.

واطلع سموه خلال اللقاء على عدد من المشاريع التطويرية الحالية والمستقبلية في مختلف مناطق الإمارة، واستعراض نتائج أداء المؤسسة للعام 2023.

وأكد سموه دور البلدية في الارتقاء برفاهية المجتمع وتقديم أفضل الخدمات، مشيراً سموه إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الهادفة إلى تحسين جودة حياة أفراد المجتمع وتحقيق أهداف التنمية الشاملة بالدولة.

وأشاد سموه بمستوى التقدم في مشاريع تطوير البنية التحتية والخدمات المستدامة، منوهاً سموه بضرورة تطبيق التقنيات الأكثر تقدماً وفاعلية لضمان أعلى مستويات الإنجاز.

من جهته، شكر الأفخم سمو ولي عهد الفجيرة على دعمه ومتابعته لمشاريع البلدية، مؤكداً التزام المؤسسة بتقديم أفضل مستويات العمل والنتائج التي ترتقي بحياة الأفراد في الإمارة.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وفريق إدارة المشاريع في بلدية الفجيرة.

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