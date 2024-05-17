«حمدان التطوعي» ينظم 3 مبادرات إنسانية بمشاركة 110 متطوعين

المصدر: دبي - عصام الدين عوض

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نفذ فريق عطاء حمدان التطوعي، ضمن الحملة الوطنية المستدامة «عونك يا حمدان»، وتحت شعار «يد عيال حمدان معكم»، مبادرات عديدة منذ بداية العام الجاري، منها مبادرات إنسانية، وأخرى تطوعية، منها 3 مبادرات شارك فيها 110 متطوعين، لدعم المناطق المتضررة من منخفض الهدير، الأولى تنظيف شاطئ أم القيوين، بالتعاون مع بلدية دبي بمشاركة 30 متطوعاً، والثانية لأهالي منطقة الشارقة في توصيل المواد الغذائية والمياه، بالتعاون مع مركز الشارقة للتطوع على مدار 3 أيام بمشاركة 50 متطوعاً، والثالثة تمثلت في تنظيف منطقة الخوانيج بإمارة دبي، بالتعاون مع بلدية دبي بمشاركة 30 متطوعاً.

وأكد أحمد بن عجلان، مؤسس ورئيس فريق عطاء حمدان التطوعي لـ«البيان»، أن فريق عطاء حمدان التطوعي، يعمل بصورة مستمرة لتقديم الدعم الكامل لكافة الجهات التي تطلق المبادرات الخيرية والإنسانية في كافة المناسبات، فيسارع إلى إعلام المتطوعين المنضوين تحت لوائه حتى يشاركوا في تلك الأعمال التطوعية بكفاءة عالية، كما يقدم الدعم والخدمات للأسر المتعففة من أصحاب الدخول المحدودة، وذلك بهدف التخفيف عنهم وتوفير حياة كريمة لهم، كما أن هناك تواصلاً فعالاً للفريق مع كافة الجهات التي تقدم الدعم للأسر المحتاجة، وأن ذلك الدعم يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية التي تحتم على الفريق القيام بذلك الدور الإنساني، مثمناً دور الشركاء في إنجاح تلك المبادرة.

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