منح علامة «دبي للوقف» إلى مبادرة «خبزة»

المصدر: دبي- البيان

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منحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، متمثلة بإدارة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة علامة «دبي للوقف»، لمخبز «خبزة» تقديراً لدوره في تخصيص وقف مبتكر يدعم الأسر المتعففة والأيدي العاملة.

وتقوم مبادرة «خبزة» على تخصيص نسبة من المبيعات لتوفير الخبز الطازج والمجاني للمحتاجين والعمال، كما توفر المبادرة إمكانية مشاركة الراغبين من زبائن المخبز في دعم المبادرة من خلال المساهمة في شراء الخبز وتوزيعه مجاناً في كافة فروع المخبز.

ويتم توزيع الخبر للمحتاجين بأنواعه المختلفة حسب الطلب، وتأتي مبادرة المخبز تحت عنوان (من لم يستطع دفع ثمن الخبز فليأخذه مجاناً) بهدف المساهمة الإنسانية والمجتمعية في دعم الأسر المتعففة والأيدي العاملة.

وأشاد علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، بمبادرة مخبز خبزة الإنسانية على مساهمتها في دعم الفئات المجتمعية غير القادرة بما يعكس القيم الإنسانية النبيلة المتأصلة في مجتمع الإمارات، وتعزيز مفهوم العطاء والبذل كثقافة وأسلوب حياة في الأفراد.

وأضاف المطوع: نسعى من خلال دعم وتشجيع هذه المبادرات إلى تعزيز الترابط والتواصل بين أفراد المجتمع ومؤسساته، إلى جانب تحفيز أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في العطاء والعمل الإنساني وتفعيل دورهم الفاعل في المسؤولية المجتمعية.

وذكر المطوع أن هذه المبادرات المجتمعية النابعة من أفراد المجتمع تشكل مصدراً لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع والشركات للمساهمة في دعم تلبية احتياجات شرائح المجتمع المختلفة وتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية.

بدورها، أثنت زينب جمعة التميمي، مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، على مبادرة مخبز «خبزة» المجتمعية ودورها الإنساني في دعم الأسر المتعففة والأيدي العاملة وإتاحة فرصة المشاركة في المبادرة للراغبين، لافتة إلى أن هذا النوع المبادرات المبتكرة يسهم في توطيد أواصر التعاون والتكافل الإنساني بين مختلف فئات المجتمع.

وقالت حنان فيصل الرئيسة التنفيذية لمجموعة إلهام للإستثمار وشركة مخبز خبزة التابع للمجموعة: «يشرفنا أن نحصل على هذا التقدير الكبير من «أوقاف دبي» ونفخر بحصولنا على علامة دبي للوقف».

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