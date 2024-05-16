الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام الخمسة المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

وفيما يلي بيان بأحوال الطقس خلال الأيام الخمسة التالية:

الجمعة

الطقس: صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

السبت

الطقس: صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً مع انخفاض في درجات الحرارة على السواحل خاصة غرباً.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً بعد الظهر في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الأحد

الطقس: صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً مع انخفاض آخر في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الإثنين

الطقس: صحو إلى غائم جزئي أحياناً.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س

البحر: متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الشمالية - صحو إلى غائم جزئي أحياناً مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة .

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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