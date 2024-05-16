العين تكتحل فرحاً بالأعراس الجماعية وسط تلاحم مجتمعي

المصدر: العين – جميلة إسماعيل، تصوير – سيف الكعبي

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أقيم عصر اليوم "الخميس" العرس الجماعي لعدد من شباب مدينة العين وذلك في مركز المؤتمرات في منطقة الخبيصي. بحضور عدد من المسؤولين، وأعيان مدينة العين ومواطنيها.

واتسم العرس الجماعي بالابتعاد عن مظاهر البذخ والإسراف بهدف التخفيف عن كاهل الشباب، الأمر الذي يؤكد أهمية الأعراس الجماعية ودورها الجوهري في تعزيز التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، وتجسيداً لتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة وتشجيعها على المشاركة فيها، وعدم إرهاق الشباب بالديون، ومساندتهم في تحقيق أحلامهم وتكوين أسرهم، وتأمين استقرارهم النفسي والاجتماعي والاقتصادي.

وفي هذا الإطار قال سعادة سالم حمد بالركاض العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي لـ "البيان": " نعم، حرصت على رعاية ودعم العرس الجماعي في مدينة العين وسط فرحة وبهجة العرسان وذويهم والمواطنين عموما، وأرى بأن ذلك يندرج فعليا في إطار المسؤولية المجتمعية والوطنية، وحرص وتشجيع وتوجيه شيوخنا الكرام. كما أن القيادة الرشيدة في الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" حريصة على دعم شباب الوطن من جميع الجوانب خاصة فيما يتعلق بتحقيق استقرارهم الأسري وتوفير السبل والإمكانيات التي تسهم في تحقيق سعادتهم والحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

وأضاف، "أهنئ الشباب العرسان، متمنيا لهم بداية حياة أسرية سعيدة تقوم على المحبة والمودة، وتعزز مبادئ الترابط الأسري والاجتماعي". مشدداً على ضرورة ترسيخ ثقافة الأعراس الجماعية كظاهرة مجتمعية يتساوى فيها الشباب والشابات"، داعيا في الوقت ذاته إلى عدم التردد في الانضمام إلى الأعراس الجماعية واستغلال النفقات التي يتم صرفها على الحفلات في أمور أخرى تسهم في تكوين أسر مستقرة وقادرة على العطاء بما يساعد في بناء وتنمية الوطن.

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