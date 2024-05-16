مذكرة تفاهم بين شرطة رأس الخيمة والجامعة الأمريكية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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وقعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، مذكرة تعاون مع الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة AURAK، حيث وقّع اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة من جانب شرطة رأس الخيمة، فيما وقّع أ.د ديفد شميت من جانب الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة بصفته رئيس الجامعة، وذلك سعياً نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات وتحقيق أفضل مؤشرات الأداء بما يحقق الأهداف الاستراتيجية تنفيذاً لتوجيهات الحكومة الاتحادية والمحلية في تعزيز الاستراتيجيات الداعية إلى تفعيل علاقات الشراكة فيما بين مؤسسات الدولة المختلفة.

وأعرب اللواء علي بن علوان، عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة التي تتيح المجال لتدريب وتأهيل طلبة الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، واستقطاب الكفاءات وتمكين وتشجيع طلبة الجامعة وهيئة التدريس من الانتفاع بخدمات الوحدات الفنية للشرطة خصوصاً المختبر الجنائي ومسرح الجريمة لتعميق البحث العلمي.

وأشاد قائد عام الشرطة، ببنود مذكرة التفاهم التي تستهدف تعزيز الشراكة والتعاون فيما بين الطرفين، وتحقيق تطوير البرامج ومجالات الدراسة بما يخدم المصالح المشتركة من خلال تبادل الخبرات والعمل على التعاون والتنسيق المشترك لتطبيق أفضل الخطط والبرامج وصولاً إلى الأهداف الاستراتيجية المنشودة.

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