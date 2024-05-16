‏محمد بن راشد: موقف الإمارات راسخ ومستمر في دعم حقوق الشعب الفلسطيني

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن موقف الإمارات راسخ ومستمر في دعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال سموه في حسابه عبر منصة «إكس»: ترأست اليوم وفد دولة الإمارات لاجتماعات جامعة الدول العربية على مستوى القمة في البحرين.. كان موضوع القمة الأساسي هو القضية الفلسطينية والعدوان المستمر على قطاع غزة منذ 7 أشهر والأزمة الإنسانية المستمرة هناك. عبر جهودنا الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة حيث تتصدر الإمارات كافة دول العالم في تقديم المساعدات الإغاثية على الأرض.. وعبر جهودنا السياسية والتي تكللت أخيراً في الأمم المتحدة للتصويت للعضوية الكاملة لدولة فلسطين.

وأضاف سموه: "واليوم عبر دعمنا لكافة قرارات القمة الخاصة بدعم حقوق الشعب الفلسطيني وإيقاف العدوان المستمر على أهلنا في قطاع غزة … كما ناقشنا اليوم في القمة مجموعة من المواضيع لترسيخ التعاون العربي في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المشتركة."

وتابه سموه: "تعزيز العمل العربي المشترك أولوية سياسية واقتصادية وأمنية لدولة الإمارات .. وسنستمر في بناء جسور التعاون مع الجميع."

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