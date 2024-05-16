انتخاب مريم بن ثنية رئيساً للمنتدى البرلماني للنساء في برلمان البحر المتوسط

المصدر: وام

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انتخب برلمان البحر الأبيض المتوسط سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة للمنتدى البرلماني للنساء في برلمان البحر الأبيض المتوسط، وذلك خلال الانتخابات التي جرت اليوم في الجلسة العامة الثامنة عشرة للبرلمان في مدينة براغا البرتغالية.

وتقدمت سعادة مريم بن ثنية، في كلمة لها، بالشكر لانتخابها، وأكدت أن تعزيز حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية، وسنعمل من خلال المنتدى على تعزيز الاتصالات والتنسيق بين البرلمانيين لضمان تعميم المنظور الجنساني، وتشجيع مشاركة البرلمانيات في عمل برلمان البحر الأبيض المتوسط، وتعزيز تمثيلهن العادل.

وأشارت إلى أهمية التركيز على المساواة بين الجنسين والشمولية، وصحة المرأة ورفاهيتها، والتمكين الاقتصادي، والتعليم، ومكافحة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة السياسية والتمثيل الفعّال للنساء.

وقالت “سأحرص من خلال ما اكتسبه في حياتي المهنية في دولة الإمارات في مجال دعم المرأة على أن أشارك الزملاء والزميلات أفضل الممارسات في دعم المرأة وتمكينها على كافة الأصعدة”.

وتتولى سعادة مريم ماجد بن ثنية رئاسة مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في برلمان البحر الأبيض المتوسط، وتم في الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس من خلال عضويتها في برلمان البحر الأبيض انتخابها نائبا لرئيسة منتدى النساء البرلمانيات.

وتم الإعلان عن إنشاء منتدى النساء البرلمانيات في 8 مارس 2021 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ويهدف المنتدى إلى النهوض بالديمقراطية من خلال تعزيز حقوق المرأة باعتبارها من حقوق الإنسان الأساسية، وتعزيز الاتصالات والتنسيق بين البرلمانيين حول جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ وتشجيع مشاركة البرلمانيات في عمل برلمان البحر البيض المتوسط وتعزيز تمثيلهن العادل على جميع مستويات المسؤولية داخل المنظمة؛ وإجراء دراسات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وإعداد التقارير والتوصيات حسب الاقتضاء.

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