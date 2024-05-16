مؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية تختار أحمد بن سعيد شخصية عام 2024

المصدر: البيان

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أعلن مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية اختيار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، «شخصية عام 2024» تقديراً لدور سموه في دعم التعليم وتحسين حياة الألاف من المحتاجين في العديد من مناطق العالم ، من خلال قيادة سموه لمؤسسة طيران الامارات الخيرية ، ما عزز من الحضور الاماراتي على خارطة العمل الخيري والانساني على مستوى العالم ، وكذلك رعاية سموه للعديد من مؤسسات المجتمع المعنية بمساندة الجهود الحكومية في رعاية الاطفال والطلبة وذوي الهمم.

وصرح معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية بأن اختيار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم شخصية عام 2024 هو اختيارٌ صادف أهله ويحمل تقديراً عظيماً لقامةٍ وطنيةٍ كبيرة لها بصمات متميزة في مسيرة حافلة من العمل والعطاء الوطني والانساني، مضيفاً أن إسهامات سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم وافرة ومشهودة في بناء قطاع اقتصادي مزدهر وفي مساندة قطاعات عديدة تمس بناء الانسان وتحسين حياته سواء في الدولة أو في مناطق أخرى من العالم.

وأكد معاليه أن مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية تقدر التأثير الايجابي لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم كإحدى الشخصيات المتميزة والحريصة على الثوابت الوطنية والانسانية والملهمة للعمل والمثابرة والعطاء وخاصة في مجال دعم التعليم.

ويتمتع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بسجل حافل بالإنجازات على مدى 39 عاماً، باعتباره أحد روّاد التنمية الاقتصادية القوية التي تشهدها دبي، إذ يقود التوسع الناجح في قطاع الطيران الذي يشكّل رافداً كبيراً من روافد الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة، كما أن لسموه دور فعال في وضع السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية والاستثمارية والمالية التي تدعم الرؤية التنموية الشاملة لدبي.

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