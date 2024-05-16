تنظيم العرس الجماعي في مركز العين للمؤتمرات عصر اليوم

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

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تحت رعاية سعادة سالم بالركاض العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، سيقام في مركز العين للمؤتمرات في منطقة الخبيصي في مدينة العين، عصر اليوم، العرس الجماعي لعدد من شباب مدينة العين، في حين سيقام العرس الجماعي الثاني بمنطقة الوقنمساء غدٍ الجمعة.

ويسعى الطاقم المنظم لهذا العرس إلى تحقيق نجاحه، وذلك تماشياً مع النهج الذي أرساه المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وانسجاماً مع مساعي الدولة الرامية إلى الابتعاد عن المغالاة في تكاليف الزواج، وتكوين أسر إماراتية مستقرة بلا ديون.

وفي هذا الإطار، قال سعادة سالم بالركاض العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، في حديثه لـ«البيان»: «لم أتردد مطلقاً في رعايتي للعرس الجماعي في مدينة العين الذي سيقام في الخبيصي مساء الخميس، وفي الوقن يوم الجمعة المقبل في مدينة العين، وذلك وفق ترتيبات راقية وجميلة للعرس، تمت وفقاً لما خطط له في سبيل تحقيق باقة من الأهداف السامية التي تتمثل في أهمية دعم شباب الوطن، وتعزيز الترابط الاجتماعي والاستقرار الأسري».

وأضاف: «أرى أن المجتمع الإماراتي يرحب جداً، بل يؤيد فكرة الأعراس الجماعية، الأمر الذي ينبغي ضرورة تكاتف الجهود، وجعلها ثقافة عامة، نتيجة للتكلفة الباهظة للحفلات والتي يصطدم بها العديد من المقبلين على الزواج».

وتابع: «تجدر الإشارة إلى أنه يسهم تواصل المبادرات الداعمة لتنظيم الأعراس الجماعية في شتى إمارات الدولة، من قبل الجهات المعنية والشخصيات المجتمعية الرائدة ورجال الأعمال، في التخفيف الفعلي عن كاهل الشباب، ومساندتهم في تحقيق أحلامهم وتعزيز التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، في مسيرة تنمية الوطن وتطوره، في تجسيد حقيقي لتوجيهات القيادة الرشيدة من أجل تحقيق رفعة الوطن»، مشيداً بالدعم الذي توليه الدولة لتنظيم مثل هذه الأعراس الجماعية.

كما أكد عدد من المشاركين في العرس الجماعي في منطقة العين الخضراء أن مثل هذه المكرمات والمبادرات تحفز المواطنين من الشباب على الزواج والاستقرار، معتبرين أصحاب السمو الشيوخ قدوة الشباب في تبنيهم وتشجيعهم لفكرة الأعراس الجماعية التي تعد من أهم المبادرات الهادفة إلى دعم الشباب المقبل على الزواج وتخفيف الأعباء عليهم والمساهمة في استقرارهم، وترسيخ روابط التكافل وجعل المجتمع متماسكاً ومستقرا.

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