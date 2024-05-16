«الهلال الأحمر» يشرع في تنفيذ مشروع «كسوة العيد» في غزة

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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أكدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي شروعها في تنفيذ مشروع «كسوة العيد» بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

ونوهت الهيئة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم بمقرها في أبوظبي، بأن الفرق العاملة لديها بدأت في تنفيذ مشروع شراء «كسوة العيد» من ملابس وهدايا، بغية توزيعها على الفئات المستهدفة في قطاع غزة، موضحةً أنها انتهت أخيراً من تجهيز المرحلة الأولى من الطرود، وجارٍ شحنها حالياً إلى مدينة العريش في جمهورية مصر العربية، استعداداً لإدخالها إلى قطاع غزة سواء عبر التسليم المباشر أو عن طريق إسقاطها جواً.

وأشار الهيئة إلى أن كسوة العيد ستتضمن ملابس وهدايا ومقتنيات متنوعة، سيكون لها دور مهم في إدخال الفرحة والبهجة والسرور إلى البيوت والأسر الفلسطينية بجميع أفرادها، موجهةً الشكر للأيادي الإماراتية البيضاء التي امتدت لتصل إلى كل محتاج فلسطيني.

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