معرض «ويتيكس» 2024 يستقبل طلبات مشاركة العارضين والشركات حول العالم

المصدر: البيان

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بدأت هيئة كهرباء ومياه دبي استقبال طلبات مشاركة العارضين والشركات من مختلف أنحاء العالم، في الدورة السادسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، التي تنظمها الهيئة بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويعتبر معرض "ويتيكس" حدثاً رئيسياً في قطاع الاستدامة والطاقة والمياه والمدن الذكية والتطوير العقاري المستدام والتنقل الأخضر وغيرها. وتحرص كبرى الشركات المحلية والعالمية من القطاعين الحكومي والخاص على التواجد في المعرض بصفة سنوية، لدوره الجوهري في توفير منصة مثالية للشركات والمستثمرين والزوار للتعرف على أحدث الابتكارات والحلول والتقنيات في هذه القطاعات، وتبادل الخبرات والتجارب، وإبرام الصفقات وبناء الشراكات، إضافة إلى التعرف على احتياجات السوق واستكشاف فرص الاستثمار في الأسواق المحلية والإقليمية، والوصول إلى آلاف العارضين والمشاركين والمسؤولين وصنّاع القرار.

يذكر أن الدورة الخامسة والعشرين من "ويتيكس" 2023 استقطبت نحو 2,600 شركة من 62 دولة حول العالم، ورعاية 76 شركة ومؤسسة محلية وعالمية، وتضمن 24 جناحاً عالمياً من 16 دولة، وامتد على مساحة 78 ألف متر مربع. وعلى هامش المعرض، نظمت الهيئة باقة من الندوات والجلسات النقاشية المتخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين العالميين.

واستقطب "ويتيكس" 2023 مجموعة كبيرة من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في البيئة والتحول الرقمي، والبنية التحتية، والبنية التحتية الذكية، والمباني الذكية، والمدن الذكية والمستدامة، والزراعة المستدامة والأمن الغذائي والمائي حول العالم. كما جمع المعرض تحت سقفه عدداً كبيراً من أبرز الشركات المتخصصة في الطاقة والطاقة النظيفة والمتجددة، وتخزين الطاقة، وعدادات الكهرباء الذكية، وكفاءة الطاقة، والتي تعتمد على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية لضمان استدامة وأمن الطاقة. إلى جانب ذلك، شاركت في المعرض مئات الشركات من القطاعين الحكومي والخاص المتخصصة في مختلف مجالات قطاع المياه، ومنها إنتاج المياه، وتنقيتها، ومعالجتها، وتحليتها، واستدامة المياه، والبنية التحتية للمياه، وضبط تدفق المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي والتخلص من مخلفات المياه، واستخلاص المياه من الهواء وغيرها. علاوة على ذلك، سجل المعرض مشاركة قوية من كبرى شركات التطوير العقاري الهادفة إلى تعزيز مكانتها العالمية بوصفها مطورة للعقارات المستدامة، وداعمة للمجتمعات السكنية الذكية المحايدة الكربون التي تتبنى أفضل الممارسات والتصاميم والحلول العالمية المبتكرة الصديقة للبيئة والقادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة، بما يراعي ركائز الاستدامة الثلاث: الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، ويعزز رفاهية الحياة وجودتها، وسعادة السكان وصحتهم.

ويمكن التسجيل في الدورة السادسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) من خلال الموقع الإلكتروني (https://www.wetex.ae/Registration)

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