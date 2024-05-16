استعراض مزايا النظام الرقمي للدعاوى في «فض المنازعات الإيجارية»

المصدر: دبي - البيان

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استقبل مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي وفداً من محاكم دبي برئاسة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير المحاكم للاطلاع على ملف الدعاوى الرقمية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات والتعاون في المجالات ذات الصلة.

وقد جرى خلال الزيارة استعراض المزايا والخصائص التي يتسم بها النظام الرقمي للدعاوى في مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، ومن ضمنها إتاحة خاصية الدردشة الفورية لمتعاملي المركز.

وقد كان المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، برفقة القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، في استقبال وفد محاكم دبي.

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