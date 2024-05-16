تفاهم بين محاكم دبي و«مورو» لتعزيز التحول الرقمي

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت محاكم دبي مذكرة تفاهم مع مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، بهدف إشراك الشركة في عملية التحول الرقمي ضمن المحاكم وتطوير قدراتها، فيما يتعلق بالتحول الرقمي وحلول التكنولوجيا والاستشارات.

وأكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، أن إبرام المذكرة جاء انسجاماً مع تطلعات الحكومة نحو الحد من البيروقراطية الإجرائية. حضر توقيع الاتفاقية كل من، القاضي عبد القادر موسى رئيس محكمة التمييز، والقاضي عمر ميران قاضي تمييز، ومحمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، وعبد العزيز الحمادي مدير إدارة تقنية المعلومات، وتم توقيع الاتفاقية عن محاكم دبي من قبل عبد الرحيم أهلي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال.

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