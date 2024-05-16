المشاركون يطلعون على تجارب مبتكرة في إنتاج وتصنيع الأغذية

المصدر: (دبي-البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم مؤتمر الابتكار للغذاء 2024، زيارات ميدانية للمشاركين في المؤتمر إلى عدد من المصانع والمزارع المتخصصة في إنتاج وتصنيع الأغذية في دولة الإمارات.

وهدفت هذه الزيارات إلى إطلاع المشاركين في المؤتمر من الخبراء والأكاديميين، وشركات القطاع الخاص المحلية والإقليمية والعالمية والمزارعين، على أحدث التقنيات والأبحاث في مجال إنتاج وتصنيع الأغذية، وتسليط الضوء على الممارسات المبتكرة في الزراعة المستدامة، وآلات التصنيع التي تراعي الاستدامة، وتقليل البصمة الكربونية، إضافة إلى تبادل الخبرات، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار، لإيجاد حلول مشتركة تسهم في استدامة الغذاء عالمياً.

وشملت الزيارات الميدانية كلاً من المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، ومصنع الإمارات لإنتاج حليب الإبل ومشتقاته «كاميليشيس»، ومزرعة الإمارات العضوية «إمارتس بيو فارم»، ومزرعة «بُستانِكَ» أكبر مزرعة رأسية تعتمد على الزراعة المائية في العالم، ومصنع «ثرايف» الأول من نوعه لتصنيع اللحوم النباتية بالكامل في منطقة الشرق الأوسط، والتابع لمجموعة «إفكو»، وشركة بركات للخضار والفواكه.

وتعرف المشاركون في المؤتمر خلال زيارتهم المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا»، إلى مشاريع المركز في مجال البحوث والتطوير وأحدث الابتكارات الزراعية، واطلعوا على تجارب مختلفة حول محسنات التربة، والمحاصيل المتكيفة مع المناخ، وطرق الري الحديثة، وغيرها من التقنيات الزراعية.

كما اطلع الزوار على جهود «إكبا» في مجال تطوير الحلول الزراعية المستدامة لزراعة العديد من المحاصيل في البيئات المالحة والقاحلة، وتعرفوا إلى أعمال المركز في مجال البحوث والتطوير المتعلقة بتحسين التربة وكفاءة الري والاستشعار عن بعد وأبحاث الجينوم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز