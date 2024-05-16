خدمات إلكترونية جديدة من «الاتحادية للموارد البشرية»

المصدر: دبي - وام

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أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية النسخة المحدثة من تطبيقها الذكي «FAHR» الذي يقدم مجموعة جديدة من الخدمات المتكاملة والمزايا للمتعاملين وموظفي الحكومة الاتحادية لتمكينهم من إتمام جميع إجراءات الموارد البشرية بسرعة وسهولة من خلال رحلات رقمية غنية وتفاعلية مبسطة.

يأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق الهيئة لموقعها الإلكتروني المحدث وفق نظام التصميم الموحد المعتمد في الدولة، أحد مبادرات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، الذي يضمن مزايا السهولة والفعالية والتناسق في تجارب الاستخدام عبر جميع المنصات الإلكترونية للوزارات والجهات الاتحادية.

وقالت ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة إن التطبيق الجديد يعتبر نقلة نوعية تثري تجربة المتعاملين مع الهيئة من حيث الشكل والمضمون، بما يشمل تبسيط واختصار إجراءات الموارد البشرية وتصفير البيروقراطية وتعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، ترجمة لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة المتمحورة حول تطوير منظومة حكومية مبتكرة تعزز ثقة المتعاملين بالخدمات الحكومية وتلبي تطلعاتهم من خلال إشراكهم في تصميم الخدمات وتحديد أولويات التطوير.

وأوضحت أن» التطبيق» يضم في نسخته المحدثة مجموعة متكاملة من الخدمات يزيد عددها على 38 خدمة رئيسية، طورت باستخدام أفضل لغات البرمجة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ويمكن لموظفي الحكومة الاتحادية إتمام جميع إجراءات الموارد البشرية بشكل ذاتي على مدار الساعة ومن أي مكان وهو ما شهد تفاعلاً كبيراً من جانبهم عبر تنفيذ أكثر من 950 ألف إجراء متعلق بالموارد البشرية عبر التطبيق المحدث الذي وصل تحميله قرابة 170 ألف مرة. وعن تحديثات الموقع الإلكتروني، قالت: «الهيئة من أوائل الجهات الاتحادية التي تطبق نظام التصميم الموحد على منصاتها الإلكترونية مستندة إلى معايير هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ومرئيات المتعاملين والشركاء، ونتائج مختبر تجربة المستخدمين».

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