محمد القرقاوي: رؤية محمد بن راشد تعزيز الشراكات لتحقيق استدامة منظومة الغذاء العالمية

المصدر: دبي- البيان

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اختتمت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، فعاليات مؤتمر الابتكار للغذاء 2024 الذي عقد تحت شعار «إعادة تصور النظم الغذائية المستقبلية» من 13 إلى 15 الجاري واستضافه متحف المستقبل وأبراج الإمارات في دبي.

واستعرض المؤتمر، الذي حضره 150 من الخبراء العالميين والأكاديميين وشركات القطاع الخاص المحلية والإقليمية والعالمية، نماذج لأنظمة غذائية وطنية مبتكرة، وأحدث الابتكارات التكنولوجية المتقدمة في عالم الغذاء على مستوى العالم، كما بحث تسريع جهود مشاركة المعارف والخبرات وبناء القدرات عبر المبادرة العالمية لشبكة مراكز الابتكار الغذائي، وتسهيل فرص الشراكة والتعاون بين رواد الأعمال والمستثمرين وقادة القطاعين العام والخاص.

وعمل مؤتمر الابتكار للغذاء خلال أيامه الثلاثة على ترسيخ التعاون، وتبادل الخبرات والتجارب التي تساعد على اتخاذ إجراءات عاجلة تسهم في تطوير نظم غذائية شاملة ومستدامة، وكذلك توحيد جهود القطاعين العام والخاص والهيئات المتعددة الأطراف والجهات الفاعلة في المنظومة الغذائية.

رؤية عالمية

وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي الأمين العام لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» أن تنظيم دبي لمؤتمر الابتكار للغذاء 2024، يجسد رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة العمل على توحيد الجهود وتعزيز الشراكات وخلق آليات تعاون بين القطاعين العام والخاص، وتكامل العمل بين مختلف المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية لبناء رؤية عالمية مشتركة إزاء استدامة منظومة الغذاء العالمية.

وقال معاليه: يترجم المؤتمر مبدأ رئيسياً من مبادئ عمل مؤسسة المبادرات وهو الانفتاح على الأفكار الخلاقة والاستثمار في البحث والتطوير، وتشجيع كافة الجهود الهادفة لتطوير آليات وتقنيات تحقق التوازن بين استدامة النظم الغذائية وحماية كوكب الأرض في آن واحد، الأمر الذي يسهم في الحد من تداعيات الجوع وسوء التغذية عالمياً، ويعزز في الوقت نفسه جهود حماية البيئة من التداعيات المناخية الناتجة عن الأنظمة الغذائية المسؤولة عن ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم.

شراكة

وقال البروفيسور كلاوس شواب المؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: يتشرف المنتدى الاقتصادي العالمي بهذه الشراكة الممتدة مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يتعلق بملف الابتكار الغذائي.

وأضاف: تمتلك التقنيات المبتكرة والشراكات القوية القدرة على إحداث تحول ملموس في أنظمة الغذاء لمعالجة التحديات العالمية مثل سوء التغذية والتغير المناخي وهدر الطعام. وقد أظهر شركاؤنا في دولة الإمارات ريادة استثنائية في مجال الابتكار.. والتعاون الضروري لبناء مستقبل غذاء أفضل للجميع.

وكان مؤتمر الابتكار للغذاء 2024، قد بدأ فعالياته في 13 مايو، بحفل عشاء استضافه متحف المستقبل، أكدت فيه معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن المؤتمر يجسد فلسفة دولة الإمارات في استشراف المستقبل، والتزامها بدعم الجهود الدولية لمواجهة التحديات التي يشهدها العالم وفي مقدمتها قضية الأمن الغذائي.كما أشاد سعيد العطر، الأمين العام المساعد لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، خلال كلمة له بالحفل، بالتعاون الممتد بين مؤسسة المبادرات والمنتدى الاقتصادي العالمي لإيجاد حلول مبتكرة في النظم الغذائية، فيما أكدت تانيا ستراوس رئيسة قسم الغذاء والماء في المنتدى الاقتصادي العالمي، أهمية التعاون مع دولة الإمارات في هذا الحدث المهم، الذي ينهض بالعمل الجماعي لمختلف القطاعات بهدف تسخير إمكانات الابتكار من أجل خلق حلول شاملة محورها الإنسان.

وتعرف المشاركون في اليوم الأول للمؤتمر على أطعمة ومنتجات غذائية ومفاهيم مبتكرة حول إنتاج الغذاء، وشملت قائمة العشاء أصنافاً منخفضة البصمة الكربونية، وأدوات صديقة للبيئة.

منصة تفاعلية

وشهد اليوم الأول من المؤتمر انطلاق فعاليات المعرض المصاحب لمؤتمر الابتكار للغذاء 2024، والذي استمر لمدة يومين، حيث شهد مشاركة عدد من الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة في قطاع الأغذية والمنتجات الزراعية والابتكار الزراعي، لاستعراض أحدث الخدمات والمنتجات والتقنيات التي تعمل على تسريع وتيرة الابتكار الغذائي، وتطوير حلول فعالة للتحديات التي تحول دون استدامة إمدادات الغذاء العالمية، إضافة إلى تحسين آليات إنتاج الغذاء المرنة حول العالم.

ووفر المعرض الفرصة المثلى للشركات المتخصصة للاجتماع وتبادل الخبرات والمعرفة والابتكارات، ومناقشة أحدث التوجهات في مجال استدامة الغذاء، كما وفر المعرض منصة تفاعلية للاطلاع على أبرز الممارسات الحديثة والمبتكرة التي تسهم في تشكيل مستقبل أنظمة الغذاء.

واستعرض مشروع «وادي تكنولوجيا الغذاء»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2021، بهدف مضاعفة إنتاج دبي الغذائي ثلاث مرات، آخر إنجازاته أمام زوار المعرض، فيما سلطت شركة «إيليت أجرو» للمشاريع المتخصصة في تصميم وتطوير المشاريع الزراعية، الضوء على دور التكنولوجيا ولا سيما الطائرات بدون طيار في تطوير القطاع الزراعي من خلال المسح الجوي للمناطق الزراعية لرصد بياناتها ومعلوماتها بشكل تفصيلي دقيق.

وقدم المعرض المصاحب لمؤتمر الابتكار للغذاء نظرة شاملة عن مستقبل الزراعة في المناطق الصحراوية، وتوظيف التكنولوجيا الزراعية المتقدمة التي من شأنها تقليل استهلاك المياه، كما أتاحت شركة «أجربوينت» للزوار تجربة تقنية الواقع الافتراضي للاطلاع على تقنيات مسح المزارع المتطورة عبر استخدام تطبيق Agerpoint Capture على الهواتف الذكية، والذي يقيس كمية النبات والارتفاع والقطر، إلى جانب تقييم صحة المحاصيل وتوقع نموها والإنتاجية، إضافة إلى حصر الأنواع الغازية وتقييم ومراقبة التنوع البيولوجي، وتتبع مخاطر حرائق الغابات.

وناقش مؤتمر الابتكار للغذاء 2024 في يومه الثاني، دور الابتكار في أنظمة الغذاء مع التركيز على تصميم الأنظمة البيئية. كما ركز المؤتمر على تعزيز جهود تبادل المعرفة والتعمق في أوجه التعاون المؤثر التي من شأنها دعم الابتكار في أنظمة الغذاء.

وطرح المشاركون في جلسة إعادة تصور النظم الغذائية المستقبلية، التي شاركت فيها معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وعدد من الخبراء والمديرين التنفيذيين والمسؤولين، عدداً من السيناريوهات الحالية والمستقبلية، والتي تستكشف الاستراتيجيات المتاحة لإطلاق أسواق ابتكار فاعلة داخل دولة الإمارات وإقليمياً وعالمياً، وتقديم رؤى متكاملة للاستثمار في نظم الابتكار الغذائي. كما سلطت الجلسة الضوء على أحدث الوسائل المستخدمة في الزراعة المناخية الذكية، والاستهلاك المستدام والصحي، وأنظمة التسويق الفعالة.

واستعرضت جلسة «الابتكار الهادف والموجه من أجل مستقبل إيجابي في قطاع الغذاء»، التي ألقى كلمتها الرئيسية الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء المدير التنفيذي لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» وشارك فيها عدد من الخبراء والمسؤولين، كيفية فتح آفاق جديدة لفرص الاستثمار، والنهوض بأطر السياسات والحوكمة، كما شهدت الجلسة طرح وجهات نظر أصحاب المصالح والقطاعات المتعددة حول الاحتياجات الرئيسية المرتقبة من نظام الابتكار الغذائي.

وشهد اليوم الثالث من مؤتمر الابتكار للغذاء 2024، زيارات ميدانية للمشاركين في المؤتمر إلى عدد من المصانع والمزارع المتخصصة في إنتاج وتصنيع الأغذية في دولة الإمارات.

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