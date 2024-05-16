تطوير 4 خدمات تستهدف أصحاب الهمم و«مِنح الزواج»

المصدر: دبي - البيان

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انتهت وزارة تنمية المجتمع من تصميم و تطوير 4 خدمات لتتماشى وتتواءم مع «دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0»، وهي خدمات أصحاب الهمم، وتتضمن «طلب إصدار بطاقة أصحاب الهمم، والتجديد الاستباقي، وإصدار بدل فاقد أو تالف لها»، بالإضافة إلى خدمة «صرف منح الزواج»، ويأتي ذلك تعزيزاً لرؤية الوزارة في تطوير العمل الحكومي التي تنسجم مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات في تقديم خدمات رقمية متطورة، وإيصالها إلى المتعاملين من كافة الفئات المجتمعية بكل سهولة ويسر.

وانتهت الوزارة من تطوير خدمة (طلب إصدار بطاقة أصحاب الهمم)، حيث تم إضافة خدمتي التجديد الاستباقي للبطاقة، و إصدار بدل فاقد أو تالف لها لتعتبر بمثابة «باقة متكاملة»، وتضمنت إجراءات تطوير متطلبات الخدمة، تقليل عدد المستندات عبر الربط مع الهوية الرقمية والجهات ذات الصلة، ليصبح مطلوباً فقط تقديم (الصورة الشخصية و التقرير الطبي)، فضلاً عن تخفيض عدد أيام الحصول على البطاقة من 10 لتصبح 5 أيام عمل فقط.

كما طورت الوزارة خدمة (صرف منح الزواج) حيث تم تخفيض عدد الحقول للحصول عليها من 27 حقلاً لتصبح 20 حقلاً حالياً، وأصبح التقديم لا يحتاج إلى إرفاق أي مستندات بعد أن كانت 11 مستنداً، بينما وصل معدل الزمن المستغرق لإنجاز الخدمة 5 أيام عمل بعد أن كان 15 يوماً.

ربط إلكتروني

وشملت التحسينات التي تم إجراؤها، العمل على تطوير آلية التقديم لطلب منحة الزواج، من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة وتقليص المتطلبات من المتعامل، وتقديم الخدمة استباقياً من خلال الربط مع المحاكم الاتحادية والمحلية، لحصر حالات الزواج بين مواطني دولة الإمارات، عن طريق (تطبيق أسرتي)، وذلك بالتعاون مع «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ».

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