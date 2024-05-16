100 مليون درهم من «بيت الخير» للدعم المجتمعي

المصدر: دبي - رامي عايش

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كشفت جمعية بيت الخير عن تقديمها 100 مليون دولار لبرامج الدعم المجتمعي سنوياً، التزاماً بمواكبته أهداف التنمية المجتمعية، والارتقاء بجودة حياة المستفيدين وتحسين معاشهم وإسعادهم، من خلال 27 مشروعاً تقع ضمن 6 برامج تواكب مؤشرات الأجندة الوطنية وفي مقدمتها تعزيز التكافل والتلاحم المجتمعي ورفع مؤشر السعادة لدى الأسر المواطنة الأقل دخلاً والفئات الأكثر خصوصية وضعفاً في مجتمع الإمارات.

واعتماداً على بيانات 2023 الموثقة، أوضحت الجمعية أنها أنفقت 19.8 مليون درهم كمساعدات نقدية قدمت بشكل شهري للأسر الأقل دخلاً بما فيها أسر الأيتام، وبلغ عدد الأسر المستفيدة 992 أسرة مستحقة، فيما قدمت الجمعية دعماً لإسكان الأسر بقيمة 16.4 مليون درهم، كما تم توفير الأجهزة المنزلية والإلكترونية والأثاث لعدد منها.

وقدمت الجمعية مساعدات إنسانية بقيمة 30.7 مليون درهم، كدعم طارئ لنجدة أسر وحالات وقعت تحت عجز قاهر هدد استقرارها، كما قدمت دعماً للمرضى المعسرين بقيمة 5.2 ملايين درهم، بالإضافة إلى تسديد 2.8 مليون درهم لإطلاق سراح 27 سجيناً مواطناً بسبب مديونيات عجزوا عن أدائها.

وأسهمت «بيت الخير» العام الماضي في دعم تعليم أبناء الأسر المعسرة بقيمة 6.9 ملايين درهم، كما أسهمت في حماية البيئة من خلال مشروع جمع الملابس المستعملة والمقتنيات الفائضة عن الحاجة، الذي أسهم فيه ما يزيد على 35 ألف متبرع، وتم إنفاق ريعه على دعم التعليم وتعزيز معاش المستفيدين.

وعملت الجمعية على إسعاد الأسر والفئات الخاصة بقيمة 5.2 ملايين درهم، بالإضافة لتعزيز معاش الأسر وكفايتها في رمضان والأعياد بإجمالي 11.3 مليون درهم، من خلال مشاريع المير الرمضاني وزكاة الفطر والأضاحي والمواد الغذائية وغيرها.

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