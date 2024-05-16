«أسبوع أبوظبي للرعاية الصحية» منصة لعقد الشراكات وتطوير الحلول

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة، وام

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شهد سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة «2 بوينت زيرو» التابعة للشركة العالمية القابضة، جانباً من فعاليات اليوم الختامي للنسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية»، الذي تستضيفه دائرة الصحة - أبوظبي، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وقام سموه، خلال هذه الزيارة، بجولة تفقدية بمختلف أجنحة المعرض المصاحب لهذا الحدث العالمي.

وأكد سموه أهمية هذا الحدث في استقطاب أبرز الكفاءات العالمية لتبادل الخبرات، وتسليط الضوء على آخر التوجهات العلمية في قطاع الرعاية الصحية، موضحاً أن النسخة الافتتاحية من «أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية» منصة رائدة لتعزيز التعاون بين مؤسسات الرعاية الصحية الوطنية، وفرصة متميزة لعقد شراكات استراتيجية لتعزيز وتسريع وتيرة تطوير الحلول الطبية لمواجهة التحديات، التي يشهدها القطاع إقليمياً ودولياً من خلال دعم مشاريع البحث والابتكار وتبني نهج استباقي ووقائي لبناء منظومة صحية متكاملة، تواكب تطلعات أجيال الحاضر والمستقبل.

عرض حي

من جهة أخرى شهد اليوم الأخير من الفعاليات عرضاً حياً لإجراء الجراحة الروبوتية عن بُعد، حيث قدمت شركة «إكس كاث»، وهي شركة إماراتية ناشئة في مجال الأجهزة الطبية، عرضاً تقديمياً، حيث نجح الدكتور فيتور مينديز بيريرا، رائد جراحة الأعصاب، ومدير أبحاث وابتكار الأوعية الدموية في مستشفى سانت مايكل في تورونتو بكندا، في إجراء عملية استئصال الخثرة ميكانيكياً من أبوظبي على جهاز محاكاة المريض في كوريا الجنوبية.

وأجرى الدكتور بيريرا الجراحة مباشرة على خشبة المسرح، مع محاكاة مريض موجود في كوريا، وتم بثها عبر البث المباشر، وتم إجراء الجراحة عن بُعد في غضون دقائق، مع زمن استجابة منخفض وارتعاش محدود للقسطرة الدقيقة لإزالة جلطة دموية في الدماغ.

منصة

وأعلنت دائرة الصحةــ أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، وشركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية التابعة لمجموعة «M42»، وشركة «أسترازينيكا»، العالمية المتخصصة في الصناعات الدوائية الحيوية، أمس، عن توقيع اتفاقية تعاون لتطوير منصة جديدة لأبحاث سرطان الثدي، تتضمن العمل المشترك للاستفادة في تطوير أول منصة لأبحاث سرطان الثدي في دولة الإمارات، لتعزيز السبل العلاجية والوقائية للمرض.

فحص

كما تم الإعلان عن تقنية التصوير بالأشعة السينية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمراكز تشخيص السل، ويستخدم هذا الحل التشخيصي تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة لرصد الشذوذ في صور الأشعة السينية للصدر وتحديد النتائج الشاذة مباشرة ليتمكن أخصائي التصوير الشعاعي من مراجعتها بشكل أكثر تفصيلاً.

وتولت M42 مهمة تطوير تقنية AIRIS-TB وإتاحتها عبر شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية التابعة لها، وتم اختبارها عبر أكثر من مليون عملية تصوير خلال عامين في مركز العاصمة للفحص الصحي، المركز الرائد للفحوصات الطبية اللازمة للحصول على تأشيرات الإقامة، وهو جزء من مجموعة M42.

وكشفت نتائج الدراسة التجريبية عن أن هذه الأداة يمكنها تقليص أعباء العمل بالنسبة لأخصائي التصوير الشعاعي بنسبة تصل إلى 80 %، دون إغفال أي حالة إصابة بالسل. وفي تصريحات خاصة قالت الدكتور فريدة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة وجود هذا العدد الكبير من الشركات والمستثمرين في قطاع الرعاية الصحية يسهمون جميعاً في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية حول العالم، خصوصاً أن الأسبوع يركز بصورة أساسية على الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والبيانات الصحية والعلاجات الحيوية، مشيرة إلى أن العالم يشهد ثورة كبيرة لم يسبق لها مثيل في التكنولوجيا وتقنيات الرعاية الصحية بجميع أشكالها وأنواعها.

وقال الدكتور عبدالقادر المصعبي، الرئيس الطبي التنفيذي بالإنابة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: إن المدينة الطبية لديها تاريخ طويل في الجراحات المتخصصة، وهي تشارك في أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية لعرض أحدث إنجازاتها في مجالات الجراحة الروبوتية المتخصصة، ومدى استفادتها من خبرات الكوادر والكفاءات العالمية.

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