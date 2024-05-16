رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الباراغواي ورئيس وزراء سنغافورة الجديد

المصدر: أبوظبي ـ البيان ووام

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لورانس وونغ، بمناسبة توليه منصب رئيس وزراء سنغافورة، متمنياً له سموه التوفيق والنجاح.

وأكد سموه الحرص على مواصلة العمل مع وونغ، لتوطيد الشراكة الشاملة بين الإمارات وسنغافورة، وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة، خاصة في المجالات التنموية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر منصة «إكس»: «أهنئ معالي لورانس وونغ بمناسبة توليه منصب رئيس وزراء سنغافورة، وأتمنى له التوفيق والنجاح، مؤكداً حرصنا على مواصلة العمل معاً لتوطيد الشراكة الشاملة بين بلدينا، وتوسيع قاعدة مصالحنا المشتركة، خاصة في المجالات التنموية.

كما أشيد بالدور الذي قام به معالي لي هسين لونغ، خلال فترة توليه المنصب، في تعزيز العلاقات الإماراتية - السنغافورية، متمنياً له موفور الصحة والسعادة».

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة سانتياغو بينيا رئيس جمهورية الباراغواي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس سانتياغو بينيا.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة إلى معالي لورانس وونغ، بمناسبة أدائة اليمين الدستورية رئيساً لوزراء جمهورية سنغافورة.

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