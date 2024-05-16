صقر غباش يبحث التعاون البرلماني مع سفيري تشيلي وكوستاريكا

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي - كلاً على حدة - باتريسيو دياز بروتون، سفير جمهورية تشيلي لدى الدولة، وفرانسيسكو تشاكون، سفير جمهورية كوستاريكا لدى الدولة، بحضور الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

وتم خلال اللقاءين بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين دولة الإمارات والبلدين الصديقين في شتى المجالات والارتقاء بالعلاقات الثنائية وبناء شراكات استراتيجية مع جمهورية تشيلي وجمهورية كوستاريكا ومختلف دول أمريكا الجنوبية في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، سواء في المجال الاقتصادي أم الاستثماري أم الأمن الغذائي أم الطاقة المتجددة أم الابتكار والتكنولوجيا الحديثة ومواجهة التغير المناخي والتنمية المستدامة، بما يدعم تحقيق تطلعات دولة الإمارات والبلدين والشعبين الصديقين في الاستقرار والازدهار والنماء المستدام.

وأكد معالي صقر غباش أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية الإماراتية بين جمهورية تشيلي وجمهورية كوستاريكا، ووضع آليات عمل لتطوير آفاق التعاون البرلماني، وتبادل المعلومات والخبرات البرلمانية، والتنسيق لتوحيد الآراء والمواقف في مختلف المحافل البرلمانية الدولية مثل الاتحاد البرلماني الدولي وبرلمان أمريكا اللاتينية.

وأشار معاليه إلى علاقات التعاون البرلمانية الوثيقة التي تربط المجلس الوطني الاتحادي وبرلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي كعضو مراقب، بالإضافة إلى اتفاقية التعاون المشتركة بين المجلس الوطني الاتحادي ومجموعة دول أمريكا اللاتينية «غرولاك» في الاتحاد البرلماني الدولي الموقعة في أكتوبر 2014؛ حيث تعتبر الاتفاقية الأولى التي توقعها دولة عربية مع مجموعة الغرولاك؛ وذلك لأهمية الدور الذي تلعبه في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي والمحافل البرلمانية الأخرى، وبما يجسد المصالح المتنامية بين دولة الإمارات ودول المجموعة في ظل المبادئ المشتركة والأسس التي يمكن البناء عليها.

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