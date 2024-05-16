محمد الشرقي يبحث مع جامعة أكسفورد «مشروع التراث والسياحة» في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري وفداً من الجيولوجيين والمهندسين بجامعة أكسفورد، بحضور المهندس علي قاسم، مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية.

جرى خلال اللقاء تبادل الحديث حول «مشروع التراث والسياحة الجيولوجي» في إمارة الفجيرة، وأهدافه في دعم قطاع السياحة في الإمارة.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة الاهتمام الذي توليه حكومة الفجيرة لتطوير قطاع السياحة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالاهتمام بالمشاريع السياحية الجيولوجية، التي تعكس الهوية الثقافية لدولة الإمارات، وتسهم في تعزيز سياحتها الداخلية والخارجية. وقدم المهندس علي قاسم عرضاً تفصيلياً عن المشروع الذي يهدف إلى تسليط الضوء على المواقع الجيولوجية الفريدة في إمارة الفجيرة، وتحويلها إلى وجهات سياحية جاذبة. وناقش الوفد خطط العمل المستقبلية للمشروع، وتطوير مرافق سياحية، وتنظيم برامج توعية تثقيفية حول أهمية التراث الجيولوجي.

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