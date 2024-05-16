ولي عهد الشارقة يؤكد دعم القيادة لأفراد المجتمع وتلبية احتياجاتهم

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة، وذلك في مكتب صاحب السمو الحاكم.

وأثنى سموه على العمل الكبير الذي قدمه الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة والفرق الفرعية التابعة له والجهات المحلية والاتحادية والمؤسسات الخاصة والمتطوعين من أفراد المجتمع الذين تواجدوا في ميدان العمل ولبوا وتفانوا في مساعدة إخوانهم المتأثرين، مثمناً سموه تضحياتهم وتركهم منازلهم وعوائلهم ومسائلهم الشخصية في مثل هذه الظروف الاستثنائية والتعامل مع الحالات والتقلبات الجوية المختلفة أبرزها المنخفض الجوي الذي شهدته الدولة وسجلت خلاله كميات مطرية غير مسبوقة.

وأشاد سمو ولي عهد الشارقة بالتعاون الذي تم بين الدوائر والهيئات الحكومية المحلية والاتحادية والجهود المبذولة في مختلف القطاعات للتعامل مع الحالات الواردة وفق خطط محكمة وموضوعة لإدارة الأزمات والكوارث، عملت عليها كوادر بشرية مدربة ومؤهلة ومخلصة ساهمت في رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع من خلال التكاتف والتلاحم لتقديم يد العون والتطوع لمساعدة المتأثرين من الحالة الجوية.

وأكد سموه على دعم القيادة الرشيدة ووقوفهم مع جميع أفراد المجتمع في تلبية احتياجاتهم الضرورية مثل توفير السكن الملائم وإيواء المتضررين وتوزيع الاحتياجات الرئيسة.

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