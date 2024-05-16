«زراعة أبوظبي» توظف الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاج

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حرصها على تطوير حلول غذائية مبتكرة، وذلك من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين إنتاجية المزارع وتقليل الهدر من الموارد، وتعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية.

وأوضحت الهيئة أنها تتبنى نظم الرقابة الذكية على المنشآت الغذائية باستخدام الكاميرات الذكية وتطبيق خوارزميات متقدمة لرصد المخالفات بشكل فوري وضمان التزام المنشآت بمتطلبات ومعايير السلامة الغذائية، فضلاً عن تعزيز فعالية إدارة الموارد من خلال الاعتماد على تكنولوجيا أنظمة إنترنت الأشياء «IoTs» لجمع بيانات دقيقة حول احتياجات النباتات من الموارد، وبذلك تحسين استغلالها وتقليل الهدر، وتطبيق أساليب الري بناءً على الحاجة الفعلية للنبات من خلال استخدام أنظمة الري الذكية التي تعمل وفقاً لمستويات رطوبة التربة، والتحكم المناخي الذكي داخل البيوت المحمية، بالإضافة إلى مراقبة وتحليل المتغيرات البيئية كدرجات الحرارة، الرطوبة، وتوزيع الإضاءة داخل البيوت المحمية، واستخدام أنظمة متكاملة للتحكم المناخي لضبط الظروف المثالية لنمو المحاصيل وتحسين إنتاجيتها.

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