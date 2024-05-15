محمد بن راشد: مستمرون في الدفع بشبابنا لقطاعات متقدمة وحماية بيئتنا وتبني أفضل التقنيات العالمية 

المصدر: البيان

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ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم "الأربعاء"، اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي، واعتمد خلاله عدة قرارات.

وقال سموه عبر منصة «إكس»: ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. اعتمدنا في بدايته الأجندة الوطنية للشباب حتى العام 2031.. توجيهات المجلس لوزير الشباب التركيز على خمسة قضايا مهمة ... تمكين شبابنا اقتصادياً.. تطوير مهاراتهم علمياً.. ترسيخ هويتهم وطنياً.. تعزيز مساهماتهم مجتمعياً.. وتفعيل دورهم لتمثيل بلادهم دولياً.

وتابع سموه: واعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء نظاماً جديداً لتصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة.. وسيتم الإعلان عن نتائج التصنيف الوطنية لأكثر من 70 مؤسسة تعليم عالي من ناحية جودة التعليم لديهم.. ورغبة سوق العمل في توظيف خريجيهم.. وقوة البحث العلمي لديهم.. وارتباطهم بالمؤسسات العلمية العالمية.. الإعلان عن تصنيف الجامعات خطوة مهمة لتعزيز جودة التعليم العالي لدينا ... وخطوة مهمة لترسيخ الشفافية.. وتمكين الأسر من اختيار الأنسب والأفضل لأبنائهم.

وأضاف سموه "وضمن مشاريع مجلس الوزراء لتنفيذ التوجهات الوطنية التي أعلنها رئيس الدولة حفظه الله بأن يكون العام 2024 عاماً للاستدامة .. اعتمدنا اليوم "الإقامة الزرقاء" … وهي إقامة طويلة الأمد لمدة 10سنوات سيتم منحها للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة سواء البحرية أو البرية أو جودة البيئة الجوية أو الاستدامة وتقنياتها الحديثة أو الاقتصاد الدائري أو غيره من المجالات .. استدامة اقتصادنا أصبحت مرتبطة باستدامة بيئتنا … وتوجهاتنا الوطنية واضحة وثابتة في هذا المجال" .

وقال سموه" "اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء ضمن استراتيجية الدولة لترسيخ موقعها في مجال الذكاء الاصطناعي استحداث منصب الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في كافة الجهات الاتحادية الرئيسية بما يسهم في تبني أدوات الذكاء الاصطناعي في هذه المؤسسات ويسهم في ترسيخ عملية التحول نحو مرحلة جديدة تقوم على تمكين التقنيات المتقدمة في جهاتنا الاتحادية."

وتابع سموه "اطلعنا اليوم في المجلس على التطورات الأخيرة في مجال قطاعنا الفضائي الوطني حيث بلغت نسبة كوادرنا الشابة العاملة في المشاريع الفضائية العالمية 38%.. وارتفع الإنفاق في مجال الأبحاث الفضائية بنسبة 14% .. مستمرون في الدفع بشبابنا لقطاعات متقدمة وواعدة .. ومستمرون في حماية بيئتنا .. ومستمرون في تبني أفضل التقنيات العالمية في حكومتنا .. ومستمرون في تطوير أنظمة التعليم العالي لدينا … وقادم شبابنا أفضل بإذن الله ."

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