محمد بن زايد يهنئ لورانس وونغ بمناسبة توليه منصب رئيس وزراء سنغافورة

المصدر: البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، معالي لورانس وونغ بمناسبة توليه منصب رئيس وزراء سنغافورة وأتمنى له التوفيق والنجاح.

وقال سموه على حسابه في منصة "إكس": "أهنئ معالي لورانس وونغ بمناسبة توليه منصب رئيس وزراء سنغافورة وأتمنى له التوفيق والنجاح مؤكداً حرصنا على مواصلة العمل معاً لتوطيد الشراكة الشاملة بين بلدينا وتوسيع قاعدة مصالحنا المشتركة خاصة في المجالات التنموية. كما أشيد بالدور الذي قام به معالي لي هسين لونغ خلال فترة توليه المنصب في تعزيز العلاقات الإماراتية-السنغافورية متمنياً له موفور الصحة والسعادة."

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