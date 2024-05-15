منصور بن محمد: فخور بتخريج كوكبة جديدة من جامعة حمدان بن محمد الذكية

المصدر: البيان

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بارك سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، لخريجي جامعة حمدان بن محمد الذكية، معرباً عن فخره بالكوكبة الجديدة من الخريجين التي شملت 285 خريجاً من طلاب الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «فخور بتخريج كوكبة جديدة من جامعة حمدان بن محمد الذكية التي شملت 285 خريجاً من طلاب الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس».

وأضاف سموه: «نبارك لجميع الخريجين وذويهم. كما نبارك لفريق جامعة حمدان بن محمد الذكية على هذه البصمات الواضحة في مسيرة دبي والإمارات التنموية وتمكين الكفاءات الوطنية وإطلاق خطتها الاستراتيجية الجديدة لتعزيز ريادة هذا الصرح الأكاديمي المرموق».

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