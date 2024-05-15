جامعة خليفة الأولى في الشرق الأوسط والـ27 عالمياً

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا اليوم، عن حصولها على المركز 27 عالمياً والأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك وفقاً لنتائج تصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي للجامعات الناشئة 2024، لتتقدم الجامعة 22 مركزاً عن المرتبة الـ49 التي أحرزتها في نسخة العام الماضي من التصنيف نفسه.

وقد شهدت نسخة 2024 من التصنيف زيادة في عدد الجامعات المُدرَجَة إلى 673 جامعة بالمقارنة مع 605 جامعة شاركت في التنافس ضمن نسخة العام الماضي. إضافة لذلك، تقدمت 499 مؤسسة ببياناتها لكنها لم تستوفِ معايير التأهل للمشاركة في التصنيف.

يستند تصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية الناشئة التي لا يتجاوز عمرها 50 عاماً إلى نفس مؤشرات الأداء الــ 13 التي تستخدمها التصنيفات الرئيسة الصادرة عن مؤسسة التايمز للتعليم العالي، وقد سعت جامعة خليفة إلى تعزيز مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة على مستوى العالم، واحتفظت بصدارتها على مستوى جامعات الدولة، بينما قفزت إلى المركز الــ40 على مستوى قارة آسيا وفقاً لنتائج تصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي للجامعات في قارة آسيا 2024، كما يجري تقييم الجامعات في هذا التصنيف وفقاً لأدائها المتمركز حول تحقيق مهماتها الجوهرية التي تشمل التعليم والبحث ونقل المعرفة والمنظور الدولي لضمان تحقيق أفضل التقييمات الأكثر شمولية وتوازناً.

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