«تدوير» تعتزم بناء أول منشأة لاستعادة المواد القيمة من النفايات في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت "مجموعة تدوير" عن طرح مناقصة لمشروع تطوير أول منشأه لاستعادة المواد القابلة لإعادة التدوير المشتقة من النفايات البلدية الصلبة في أبوظبي، والذي سيساهم بشكل كبير في تحويل النفايات بعيداً عن مكبّات النفايات.

وستسهم المنشأة المتطورة في استعادة المواد القابلة لإعادة التدوير وإعداد مواد أولية لمنشأة أبوظبي لتحويل النفايات إلى طاقة. يأتي هذا الإنجاز في إطار الجهود الطموحة لمجموعة تدوير لتحقيق هدف تحويل 80% من نفايات أبوظبي بعيدًا عن المكبات بحلول عام 2030.

سيتم تطوير المنشأة كجزء من المجموعة الدائرية للمؤسسة، وهي سلسلة من المرافق التي ستساهم في تعزيز الاقتصاد الدائري والتي تضمن تحويل الحد الأدنى من النفايات إلى مكب النفايات. ستشمل الأهداف طويلة المدى للمنشأة توفير المواد الخام لعمليات ومنتجات تحويل النفايات الأخرى مثل تحويل النفايات إلى وقود الطيران المستدام.

وقال المهندس علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير: "بينما نواصل مسيرتنا في إحداث ثورة في مجال إدارة النفايات في أبوظبي يسعدنا أن نشارككم هذا الإنجاز الهام. يعد تطوير منشأة استعادة المواد جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا الدائرية، ويمثل تقدماً هاماً يعزز مكانتنا الريادية في المنطقة. تلك الخطوة تتماشى مع رؤيتنا الاستراتيجية لاستخدام التكنولوجيا في تأمين استدامة الموارد وتمديد دورة حياة المواد القابلة لإعادة التدوير، لبناء مستقبل أكثر استدامة وصحة. تعد المنشأة مساهمة مهمة في تحقيق طموحاتنا بعيدة المدى في تحويل النفايات، ويعزز جهودنا نحو تحقيق اقتصاد دائري والذي يعكس التزامنا باستراتيجية الحياد المناخي في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وستعمل المنشأة على تعزيز الاستثمارات في القطاع الخاص المحلي والأجنبي، حيث ستعمل على خلق فرص عمل وتدريب المواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية للمنشأة إلى 1.3 مليون طن سنوياً. وبالإضافة إلى ذلك، ستغطي المنشأة العالمية المستوى مساحة تزيد عن 90 ألف متر مربع، مما يجعلها واحدة من أكبر مراكز إعادة تدوير النفايات في المنطقة، ستقع المنشأة في منطقة المفرق الصناعية، على بعد 36 كيلومترا من وسط أبوظبي.

بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم المنشأة لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية لمجموعة تدوير، مع التركيز على تحويل مسار مكبات النفايات. تشمل هذه الأهداف دورها كنقطة انطلاق للمرحلة التالية، حيث تنتقل مجموعة تدوير إلى نظام عالي المستوى في تحويل النفايات وإعادة التدوير.

سيتم طرح مناقصة لتطوير المنشأة. ومن المتوقع ترسية عقد أعمال التصميم والإنشاء في نهاية عام 2024، تمهيدًا لبدء تشغيل المنشأة في نهاية عام 2026.

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