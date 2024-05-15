برعايــة رئيس الدولــة.. العين تحتضن «حصن الاتحاد 10»

المصدر: البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، تحتضن مدينة العين النسخة العاشرة من العرض العسكري «حصن الاتحاد 10».

جاء الإعلان خلال الاجتماع التحضيري الذي عقد برئاسة اللواء الركن علي سيف الكعبي قائد حرس الرئاسة، وعدد من ضباط وزارة الدفاع ومسؤولي الدوائر الحكومية في مدينة أبوظبي، الذي أكد أهمية العرض العسكري من حيث إبراز القدرات والاحترافية العالية التي يتمتع بها منتسبي القوات المسلحة والجهات الوطنية المشاركة في التعامل مع الأحداث المختلفة.

ناقش الحضور الإجراءات التحضيرية لهذا العرض العسكري المشترك الذي تنظمه وزارة الدفاع بالتعاون مع الجهات الحكومية بالإضافة إلى مناقشة خطة العمل والاستعدادات العامة لتنظيم العرض مع توزيع مهام ودور كل جهة من أجل إنجاح وتنظيم هذا الحدث.

واستمع الحضور من أعضاء اللجنة المنظمة إلى شرح واف من العقيد الركن إبراهيم الساعدي رئيس اللجنة المنظمة للعرض العسكري حصن الاتحاد " 10" حول برنامج وفقرات ما سيتم عرضه ومهام الجهات المختصة وخطط عملها واستعداداتها لهذا الحدث الكبير والذي يسهم في إبراز القدرات القتالية العالية والجاهزية لقواتنا المسلحة وإمكانيات منتسبيها في مختلف الوحدات والتشكيلات.

وأكدت كافة الجهات الحكومية في الإمارة أنها تضع جميع الإمكانات المتاحة بما يضمن استضافة متميزة لهذا الحدث في دورته العاشرة وإنجاح فعالياته.

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