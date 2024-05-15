جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل تنظم ملتقى "حماية الأسرة.. مسؤولية الجميع

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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تنظم جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل صباح اليوم الأربعاء بمقرها في منطقة المويجعي بمدينة العين وبالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات ضمن برنامج "مفاتيح الأسرة السعيدة" ملتقى "حماية الأسرة.. مسؤولية الجميع"، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للأسرة. حيث سيتحدث في الملتقى نخبة من المتحدثين المتخصصين في العديد من المحاور التي تسلط الضوء على دور الأسرة التي تعتبر خط الدفاع الأول للوقاية من آفة المخدرات، وحقوق الأسرة وواجباتها، ودور هيئة الرعاية الأسرية في تعزيز منظومة حماية الأسرة، وحقوق الأسرة وواجباتها، وغيرها من المحاور.



ويأتي تنظيم الملتقى بناء على توجيهات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية وذلك في إطار الجهود الرامية إلى توطيد العلاقات الأسرية، والمحافظة على تماسك وتلاحم المجتمع، من خلال تقديم باقة من المبادرات للتعريف بأسس الاستقرار الأسري والمهارات اللازمة بأساليب مبتكرة وجاذبة.

وأكدت إدارة جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل لـ "البيان" على إن الاحتفاء باليوم العالمي للأسرة، يعد فرصة جيدة لتسليط الضوء على أهمية المحافظة على كيان الأسرة، عبر تكثيف وتنويع المبادرات التوعوية للجمعية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان بتحقيق استدامة البرامج الداعمة لتحقيق استقرار الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية لمجتمع إماراتي مترابط ومتماسك.

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