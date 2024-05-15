محمد الشرقي يطلع على مشاريع «غرفة الفجيرة» داخل الدولة وخارجها

المصدر: الفجيرة - وام

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، فريق عمل غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، برئاسة الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس الإدارة، وتم خلال اللقاء استعراض التقرير السنوي للغرفة، ومشاريعها الاقتصادية والاستثمارية داخل الدولة وخارجها.

وأكد سموه دور الغرفة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، مشيداً بجهود فريق عملها وتكامله مع المؤسسات ذات العلاقة، بهدف تعزيز مكانة إمارة الفجيرة، والدولة، كوجهة استثمارية جاذبة في مختلف المجالات.

وأشار سموه إلى حرص ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لتطور قطاع الأعمال والاستثمار في الفجيرة، بما يسهم في دعم الخطة الاستراتيجية للإمارة، وتعزيز تنافسية النمو الاقتصادي على مستوى الدولة.

حماية البيئة

من جهة اخرى أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، دور العمل البيئي في دعم الخطة الاستراتيجية لإمارة الفجيرة، وحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وفق برامج تلتزم أعلى معايير الجودة. واطلع سموه في مكتبه بالديوان الأميري خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة هيئة الفجيرة للبيئة على تقارير عمل الهيئة وخططها الحالية والمستقبلية، إلى جانب عدد من المشروعات والمبادرات التي تعمل عليها بمجال تعزيز الاستدامة البيئية والتنوع البيولوجي والتغير المناخي.

وأشار سموه إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الرامية إلى تحقيق رؤية الدولة في مجال البيئة والحفاظ عليها، انطلاقاً من دورها المحوري في التحول التنموي المستدام، ودعم جهودها في قطاع العمل المناخي والبيئي على مستوى العالم.

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