سعود بن صقر يستعرض العلاقات التجارية والشراكة مع الولايات المتحدة

المصدر: رأس الخيمة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، وفداً من الولايات المتحدة وغرفة التجارة الأمريكية في دبي، برئاسة سامي بوسابا، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي في دبي، بحضور ميجان جريجونيس، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في دبي.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات التجارية والشراكة الاستراتيجية المتنامية مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات الاقتصادية، وسبل الارتقاء بها نحو آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين الصديقين.

وبحث الجانبان فرص توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين رأس الخيمة، والشركات الأمريكية في العديد من المجالات الاقتصادية والتكنولوجية في ظل ما تشهده الإمارة من نمو اقتصادي متنامٍ يعزز مكانتها كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار.

من جانبه، عبر الوفد عن بالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيدين بعمق العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الصديقين، وبالبيئة الاقتصادية والتشريعية المتقدمة في إمارة رأس الخيمة، ما انعكس بشكل واضح على نموها الاقتصادي وعزز مكانتها الرائدة كوجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار.

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