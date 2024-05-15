34 ورشة للتوعية بترشيد الكهرباء والماء في الشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

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كثفت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ممثلة بإدارة الترشيد جهودها خلال الربع الأول من عام 2024 حيث نفذت 34 ورشة وفعالية لتوعية طلاب المدارس وفئات المجتمع المختلفة بأساليب الترشيد الصحيحة للكهرباء والمياه والاستخدام الأمثل والأمن لها واستفاد من هذه الفعاليات أكثر من 2230 من الطلاب والطالبات ومختلف فئات المجتمع.

وأوضح راشد المرزوقي مساعد مدير إدارة الترشيد بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن الفعاليات وورش التوعية التي نظمتها الهيئة خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2024 تضمنت ورش عمل في الروضات والمدارس وعدد من الجمعيات والجهات الحكومية والمشاركة في الفعاليات والمعارض المختلفة بهدف غرس ثقافة الترشيد وأهمية الحفاظ على الموارد وتوعية مختلف الفئات بأساليب وطرق ترشيد الكهرباء والمياه وعرض التقنيات الحديثة والأدوات الموفرة.

وأشار إلى أن إدارة الترشيد ركزت خلال الفعاليات التي نظمتها على فئة طلاب المدارس من خلال تنظيم ورش عمل ومبادرات مبتكرة تناسب مختلف الفئات العمرية بهدف غرس ثقافة الترشيد في الأجيال الناشئة وتنمية الشعور بالمسؤولية وتحفيزهم على الاستخدام الصحيح للطاقة والمياه كما استهدفت الفعاليات الجمعيات النسائية لتوعية منتسبيها ومرتاديها كما تضمنت المشاركة في الفعاليات والمعارض لتوعية الأسر والفئات المختلفة.

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