«تنفيذي الشارقة» يعتمد تقرير الحساب الختامي لسنة 2023

المصدر: الشارقة - البيان

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

وناقش المجلس في اجتماعه، عدة موضوعات تتعلق بالنتائج المالية للحكومة وتحديث إجراءات العمل الحكومي لمواكبة النمو الذي تشهده إمارة الشارقة في مختلف قطاعاتها الحيوية.

واطلع المجلس على تقرير نتائج أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة ونسب إنجاز المخرجات المستهدفة للنصف الثاني لسنة 2023م، وفي عدة قطاعات مختلفة وهي قطاع التنمية الاجتماعية وقطاع الإدارة الحكومية وقطاع البنية التحتية وقطاع المشروعات الرأسمالية وقطاع التنمية الاقتصادية.

واعتمد المجلس، تقرير الحساب الختامي لسنة 2023م، والذي يستعرض النتائج المالية الفعلية والمصروفات والإيرادات للدوائر والهيئات الحكومية والمستقلة في إمارة الشارقة للسنة المالية 2023م ومقارنتها بالعام السابق.

واعتمد المجلس دليل إجراءات استيراد المواد البترولية الخطرة ونقلها وتخزينها وتداولها، والذي يهدف إلى تنظيم تداول المواد البترولية والسيطرة على الاستيراد والتداول.

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