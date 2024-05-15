بلدية دبي تُطلق مشروع «تعهيد خدمة جمع ونقل وإعادة تدوير النفايات» في حتا

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت بلدية دبي مشروعها الاستراتيجي في مجال الإدارة المستدامة للنفايات «تعهيد خدمة جمع ونقل وإعادة تدوير النفايات» في منطقة حتا بالتعاون مع شركة «إمداد».

وذلك تعزيزاً لمستهدفات مبادرة «صفر نفايات في حتا»، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بما يدعم مجالات عمل البلدية.

وسيسهم المشروع في تحويل جميع النفايات وبمختلف أنواعها عن مسار الطمر، وتطوير الخدمات المجتمعية في مجال الإدارة المستدامة للنفايات في حتا، وتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى قاطني وزوَّار حتا في مجال العمل البيئي، عبر تبنّي أفضل ممارسات النظافة لتعزيز مكانة دبي مدينة مستدامة، وإلهام الأفراد والمؤسسات اتباع خيارات صديقة للبيئة، الأمر الذي يُمثل إبرازاً لجهود البلدية في الإدارة المتكاملة للنفايات الداعمة لمستهدفاتها في جعل دبي أكثر جاذبية واستدامة وجَودة للحياة.

وحوّلت بلدية دبي مكب نفايات حتا إلى محطة تحويلية نموذجية لإعادة نقل النفايات إلى مواقع المعالجة في دبي بعد فصلها، وتمتد المحطة على مساحة تبلغ 60,043 متراً مربعاً، وتحتوي على مبنى إداري، ومِنزال لتفريغ النفايات، وستعزز الاستفادة من 20 طناً من النفايات البلدية الصلبة المُنتجة في حتا يومياً بعد تحويلها عن مسار الطمر، إضافة إلى 27 طناً يومياً من المخلفات الزراعية، ستعالج وترسل إلى مركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان.

ويبلغ عدد الوحدات السكنية المستفيدة من المشروع في حتا 1,147 وحدة، ووزعت بلدية دبي 2,500 وسيلة جديدة لتجميع وتخزين النفايات من الحاويات ذات اللونين المختلفين، إحداها باللون الأخضر مخصص لجمع المخلفات القابلة للتدوير، والأخرى لجمع المخلفات غير القابلة للتدوير باللون الأسود، واستكملت وضع رسوم وإرشادات تعريفية على الحاويتين لتسهيل فصل النفايات وزيادة وعي الجمهور بثقافة فرز النفايات الصحيح من المصدر.

ويعد مشروع تعهيد خدمة جمع ونقل وإعادة تدوير النفايات في حتا، من المشروعات والمبادرات الداعمة لمستهدفات الخطة الشاملة لتطوير حتا، في ما يتعلق بمجال الإدارة المستدامة للنفايات وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

مدينة نموذجية صديقة للبيئة

وأكد داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي، أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية بلدية دبي في العمل على تقليل إنتاج النفايات من المصدر، ورفع معدلات التدوير والمعالجة للوصول إلى صفر نفايات في حتا وجعلها مدينة نموذجية صديقة للبيئة، بما ينسجم مع ممارسات الاقتصاد الدائري الأخضر.

وأهداف ومحاور استراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات 2021 - 2041، الرامية إلى تشجيع الابتكار وتقديم حلول عملية للتحديات البيئية، وتطبيق أفضل الممارسات لإدارة وتدوير النفايات، وتحقيق نسبة 100% نفايات محوَّلة عن مسار الطمر.

وقال الهاجري: تتبنى بلدية دبي تنفيذ مبادرات ومشروعات ميدانية وفنية استراتيجية ومتكاملة في مجال الإدارة المستدامة للنفايات، ترسيخاً لما حققته إمارة دبي من تميزٍ عالمي في مجال الاستدامة والنظافة العامة، حافظت به على لقب المدينة الأنظف في العالم آخر أربع سنوات على التوالي حسب مؤشر قوة المدن العالمية الذي تُصدره منظمة «موري ميموريال» اليابانية.

وأضاف: «تمضي بلدية دبي قدماً في تحديث الخدمات الحكومية كافة التي تلامس اهتمام المجتمع بما ينسجم مع تطلعات وتوجهات القيادة الرشيدة، كما أنها تحرص على توظيف أفضل الممارسات في المشروعات المجتمعية الصديقة للبيئة، وذلك بهدف الارتقاء بجَودة الحياة في إمارة دبي، وتعزيز صحة وسلامة المجتمع المحلي، والحفاظ على أعلى مستويات الاستدامة والجاذبية في المدينة الأفضل للعيش والعمل في العالم».

فريق ميداني متكامل

وخصصت بلدية دبي عبر التعاقد مع شركة «إمداد»، فريق عمل ميدانياً متكاملاً مزوداً جميع المعدات والمركبات والآليات اللازمة لجمع وتخزين ونقل المخلفات بشكلٍ منتظم يومياً من أرجاء حتا كافة، ويتكون من 75 عامل نظافة، و12 مشرفاً وسائقاً ومشغل مركبات، وأسطول آلي من 20 مركبة وآلية.

وذلك لضمان متابعة مهام النظافة العامة في المدينة في 12 ساعة عمل ميداني يومياً، فضلاً عن تخصيص وحدات مُصغرة لتجميع المواد القابلة لإعادة التدوير من المراكز والمحالّ التجارية فيها.

تواصل مجتمعي

وعززت بلدية دبي جهودها في التوعية الميدانية والإعلامية قبل وفي أثناء تنفيذ المشروع، عبر تنظيم برامج توعية مباشرة لأكثر من 900 أسرة في حتا، وأخرى للعاملين في 300 مزرعة وعزبة، و20 مؤسسة تعليمية.

من جانب آخر، نفذت «إمداد» برنامج «بيئتي» لتوعية طلبة المدارس بهدف تعزيز نشر ثقافة إعادة التدوير وفصل النفايات من المصدر، والحفاظ على البيئة، كما نفذت «مسابقة شهر البيئة» بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية وأبرزها نادي حتا الرياضي.

وضمن مستهدفات المشروع، ستنفذ شركة «إمداد» بالتعاون مع بلدية دبي برنامج زيارات ميدانية للتوعية إلى مصنع «فرز» التابع للشركة في منطقة جبل علي، للطلبة من الفئة العمرية 7 سنوات فأكثر.

يُذكر أن بلدية دبي تبنَّت تنفيذ مشروع تعهيد خدمة «جمع ونقل وإعادة تدوير النفايات» منذ سنة 2012 وتحت تسمية «مدينتي بيئتي» وفي 16 منطقة فرعية ضمن الإمارة شملت جميرا «1، 2، 3»، والصفا «1، 2»، وأم سقيم «1، 2، 3»، والمنارة، وأم الشيف، والبرشاء«2، 3»، والمزهر «1، 2»، والمحيصنة 1، وند الحمر.

ووصل عدد الوحدات السكنية المستفيدة من المشروع إلى أكثر من 18 ألف وحدة سكنية، كما بلغ عدد وسائل تخزين المخلفات التي أضافتها البلدية في هذه المناطق 36,400 وسيلة تخزين نفايات «حاوية»، إضافة إلى استخدام 65 آلية متعددة التصنيف، و300 من الكادر العمالي الميداني.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز