«قوافل البركة» تحتفي بـ1500 من كبار المواطنين

المصدر: دبي ـ البيان

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اختتمت مبادرة قوافل البركة التي تقيمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية لتكريم الرعيل الأول من المؤسسين من الآباء والأجداد الذين عاشوا وترعرعوا على أرض هذا الوطن وأسهموا بصبرهم وكفاحهم في وضع اللبنات الأولى في بناء الدولة الإماراتية العصرية.

وأقيم حفل الختام في قاعة مجلس حتا بإمارة دبي وحضره أحمد خلفان المنصوري عضو مجلس أمناء المؤسسة وصالح زاهر المزروعي مدير عام المؤسسة وعدد من المتطوعين بلغ عددهم 40 متطوعاً، وقد بلغت ميزانية هذه المبادرة 5 ملايين درهم.

وقال أحمد المنصوري إن الحملة شملت 11 منطقة داخل الدولة في دبي ورأس الخيمة وعجمان والشارقة وأم القيوين والفجيرة ودبا الحصن ومصفوت وخورفكان تم فيها تكريم 1500 شخص من كبار المواطنين، ويأتي ذلك لتكريم الرعيل الذي عاصر البدايات الأولى لقيام هذا الاتحاد الوطني المميز لينقل للأجيال المعاصرة صورة هذه البطولات التي كان فيها المواطن الإماراتي الذي بسواعده الفتية أسهم في بناء وتطور هذا الوطن الغالي.

وأوضح أن قيادتنا الرشيدة تعطي كبار المواطنين وسعادتهم أهمية بالغة على اعتبار أن الإنسان هو محور عملية التنمية المتوازنة في مختلف مناطق الدولة وركيزة أساسية لتحقيق التقدم والتطور والازدهار، فنظمت المؤسسة مبادرة قوافل البركة من خلال إقامة فعاليات تراثية وتوزيع الهدايا على كبار المواطنين لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية نفذت خلال 13 عاماً متتالية قوافل البركة حرصاً منها على تقديم الرعاية واهتمامها بفئة كبار المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم وتقديراً للدور الذي بذلوه في خدمة مجتمعهم ووطنهم.

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