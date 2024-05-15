بحث العلاقات البرلمانية بين الإمارات وتركمانستان

المصدر: أبوظبي- البيان

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بحثت لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الآسيوية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة محمد عيسى الكشف رئيس اللجنة، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، مع لجنة الصداقة في المجلس الوطني بجمهورية تركمانستان برئاسة باتير بيلييف رئيس اللجنة، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المجلسين.

شارك في الاجتماع الدكتورة سدرة راشد المنصوري نائب رئيس اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، وسمية عبدالله السويدي، وماجد محمد المزروعي، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الآسيوية، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وأحمد الحاي الهاملي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في جمهورية تركمانستان.

وأكد محمد الكشف على أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية تركمانستان، التي تأسست في عام 1995، تمثل نموذجاً متميزاً للعلاقات الثنائية سيما في المجالات السياسية والاقتصادية، منوهاً إلى أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية من خلال تبادل الزيارات والخبرات، والتنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن دعم توجهات البلدين في تسهيل توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاستراتيجية في مختلف القطاعات، للدفع بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه أكد باتير بيلييف رئيس لجنة الصداقة البرلمانية التركمانستانية الإماراتية، على عمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات وجمهورية تركمانستان، وأهمية تعزيز وتطوير العلاقات في كافة المجالات، وتعزيز مختلف أوجه التعاون البرلماني لا سيما خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية.

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