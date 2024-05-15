عبدالكريم العلماء: وقف «المليار وجبة» مبادرة مبتكرة تعزز استدامة الغذاء

المصدر: دبي - وائل نعيم

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قال الدكتور عبدالكريم العلماء، المدير التنفيذي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، لديها العديد من المبادرات المرتبطة بتوفير الطعام وتعزيز الأمن الغذائي في الكثير من دول العالم، ومن بينها مبادرة المليار وجبة، التي أنفقت مليار درهم لسد الجوع في العديد من دول العالم، مشيراً إلى أن وقف المليار وجبة مبادرة مبتكرة تعزز استدامة الغذاء.

وأضاف: المؤتمر ثمرة تعاون بين المؤسسة والمنتدى الاقتصادي العالمي، فتعاون الجانبان في سنة 2022 على تأسيس «المبادرة العالمية لشبكة مراكز الابتكار الغذائي»، التي تضم 6 مراكز وكذلك مركز الابتكار الغذائي في الإمارات في شهر ديسمبر من العام الماضي. وكشف عن أن المؤسسة ستعلن قبل نهاية العام الجاري التحديات التي سيقدم لها المبتكرون حلولاً في هذا المجال عبر المشروعات الابتكارية لدعم تقنيات الغذاء ضمن برنامج المنح الذي أطلقته المؤسسة.

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