بحث تحسين آليات إنتاج الغذاء عالمياً

المصدر: دبي - البيان

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شهدت فعاليات المعرض المصاحب لمؤتمر الابتكار للغذاء 2024، الذي تنظمه مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي في أبراج الإمارات في دبي، مشاركة عدد من الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة في قطاع الأغذية والمنتجات الزراعية والابتكار الزراعي، وإقبالاً من المشاركين في المؤتمر والزوار للتعرف إلى أحدث الابتكارات التي تسهم في استدامة الغذاء.

ويستعرض المعرض أحدث الخدمات والمنتجات والتقنيات التي تعمل على تسريع وتيرة الابتكار وتطوير حلول فعالة للتحديات التي تحول دون استدامة إمدادات الغذاء العالمية، إضافة إلى تحسين آليات إنتاج الغذاء المرنة حول العالم.

ويعد المعرض إحدى الفعاليات الرئيسة لمؤتمر الابتكار للغذاء 2024، حيث يوفر الفرصة المثلى للشركات المتخصصة للاجتماع وتبادل الخبرات والمعرفة والابتكارات، ومناقشة أحدث التوجهات في مجال استدامة الغذاء، كما يوفر المعرض منصة تفاعلية للاطلاع على أبرز الممارسات الحديثة والمبتكرة. ويتيح المعرض للزوار والمشاركين في مؤتمر الابتكار للغذاء فرصة الاطلاع على آخر إنجازات مشروع «وادي تكنولوجيا الغذاء»، الذي تم إطلاقه بهدف مضاعفة إنتاج دبي الغذائي ثلاث مرات.

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