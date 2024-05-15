سيف بن زايد يهنئ هاتفياً فهد الصباح

المصدر: أبوظبي - وام

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هنّأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، هاتفيا، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بمناسبة إعادة تعيينه نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع ووزيراً للداخلية في دولة الكويت الشقيقة.

وتمنى سموه للشيخ فهد الصباح التوفيق والسداد ومواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات في مسيرة النماء والازدهار التي تشهدها دولة الكويت، مشيداً بمستوى العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وعبر عن التطلع لتطوير آفاق التعاون الثنائي في جميع المجالات خاصة المجالات الشرطية والأمنية.

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